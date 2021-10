En attendant iFixit, les premiers démontages des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces ont déjà vu le jour.

En plus de publier des photos intéressantes de l’intérieur, l’utilisateur de Reddit the_Ex_Lurker a partagé quelques réflexions sur le processus de démontage du nouveau MacBook Pro 14 pouces à 10 cœurs.

L’ouverture du nouveau MacBook Pro semble identique aux modèles MacBook Pro 2012-2016, Apple utilisant des vis et des clips pentalobe qui doivent être traités spécifiquement pour être dévissés. Les batteries ne sont pas collées et sont maintenues en place avec des languettes adhésives de type iPhone pour faciliter leur remplacement.

Le clavier fait partie de l’unibody, il ne sera donc pas plus facile à remplacer que les claviers des modèles précédents, tandis que les ports d’E/S sont modulaires et devraient être relativement faciles à changer. Dans les modèles 14 pouces et 16 pouces, nous trouvons la même configuration à double ventilateur, avec des ventilateurs légèrement plus grands que ceux de l’ancien MacBook Pro 13 pouces, mais plus petits que les ventilateurs du modèle 15 pouces 2016.

Le leaker L0vetodream a également partagé quelques images du modèle MacBook Pro 16 pouces récemment démonté, ajoutant que la puce M1 Max est « très grande », avec la vue de haut en bas montrant les deux ventilateurs et le système de refroidissement.

Les modèles 14 pouces et 16 pouces se ressemblent, avec à la fois des configurations à double ventilateur et un jeu de six batteries, ainsi que des systèmes de haut-parleurs repensés.

Le démontage complet d’iFixit arrivera également dans les prochains jours.