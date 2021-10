Craig Federighi, vice-président senior de l’ingénierie logicielle d’Apple, participera au Web Summit 2021 qui aura lieu à Lisbonne à partir du 1er novembre.

Le Web Summit est une conférence annuelle considérée comme l’un des plus grands événements technologiques au monde. Cette année, le Web Summit 2021 aura lieu à Lisbonne à partir du 1er novembre et l’un des invités sera l’exécutif d’Apple Craig Federighi. L’événement se concentrera sur l’avenir de la technologie :

« À une époque de grande incertitude pour de nombreuses industries et même pour le monde lui-même, nous réunissons les fondateurs, dirigeants et PDG d’entreprises technologiques, de startups à croissance rapide, de décideurs politiques et de chefs d’État pour poser une question simple : où allons-nous ? »

Selon le programme de l’événement, Federighi parlera de » la confidentialité des utilisateurs et de la sécurité des produits « le mercredi 3 novembre. Pour le moment, il n’y a pas plus de détails sur ce à quoi s’attendre de cette petite « Apple Keynote » telle que définie par le site de l’événement.

En plus de Craig Federighi, d’autres personnalités éminentes assisteront à la conférence de cette année, notamment la directrice de l’exploitation de Reddit Jen Wong, la vice-présidente principale d’Amazon Alexa Tom Taylor et le président du Portugal Marcelo Rebelo de Sousa.