Apple Arcade accueillera bientôt deux nouveaux jeux dans la catégorie « App Store Masterpieces », à savoir « Crayola Create and Play » et « Galaga Wars« .

Crayola Create and Play de Red Games est l’application officielle de Crayola qui encourage la curiosité et la créativité, aide à développer l’indépendance artistique et est conçue comme un lieu sûr pour s’exprimer. Le titre s’inspire des techniques éducatives STEAM et STEM, enseignant les principes fondamentaux du développement par le jeu.

Avec des mises à jour de contenu constantes, telles que de nouvelles fonctionnalités, activités, contenu saisonnier et jeux d’apprentissage, les joueurs auront toujours de nouvelles choses à découvrir. « Crayola Create and Play » sera disponible sur Arcade le vendredi 29 octobre.

Galaga Wars de BANDAI NAMCO est plutôt un jeu de tir d’arcade classique avec des graphismes très précis et des commandes à écran tactile très faciles à utiliser. Galaga Wars emmène le joueur dans un voyage dans le temps, avec le destin de la galaxie entre ses mains. Vous devrez démarrer les moteurs et détruire des vagues infinies d’extraterrestres dans une tempête d’explosions de lasers et de missiles.

Le jeu arrivera bientôt sur Apple Arcade.