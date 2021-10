Dans une interview avec CNET, les dirigeants d’Apple, Alan Dye et Stan Ng, expliquent comment le nouvel écran de l’Apple Watch Series 7 peut améliorer l’expérience Apple Watch pour les utilisateurs.

Alan Dye a immédiatement commencé à dire que le nouvel écran permet aux utilisateurs d’augmenter encore plus la taille du texte, plus que ce qui était autorisé dans le passé. Cette nouveauté sera très utile pour tous les utilisateurs qui ont besoin d’une taille de texte plus importante. De plus, grâce à l’écran plus grand, l’une des caractéristiques uniques de l’Apple Watch Series 7 est un clavier de messagerie intégré qui utilise la fonction QuickPath. De plus, selon Dye, la précision n’est pas essentielle lors de l’écriture, car l’intelligence intégrée est capable de corriger le texte rapidement.

Toujours à propos de cet écran, Stan Ng réfléchit à l’effet de l’écran incurvé sur l’Apple Watch Series 7 :

« Ce bord réfléchissant crée un effet enveloppant. Cela donne l’impression que l’écran se replie, directement vers le haut-parleur. Il s’agit clairement d’un effet optique, dû à la manière dont la lumière de l’OLED se réfracte sur les bords du cristal avant. Nous avons repensé le cristal pour qu’il soit plus en forme de dôme, le rendant à la fois plus épais et plus durable. »

Alors que l’Apple Watch devient de plus en plus puissante et capable de fournir plus d’informations aux utilisateurs, les deux dirigeants d’Apple affirment que l’utilisation d’une Apple Watch Series 7 est toujours une question de regards et d’interactions courtes :

« Malgré le fait que nous puissions permettre d’afficher plus de contenu sur l’écran, nous le considérons toujours comme un produit avec une interaction limitée et plus court qu’un téléphone ou un iPad.

Il ne s’agit pas des 30 minutes que vous passez à regarder votre téléphone et les réseaux sociaux, ou l’heure que vous passez sur votre Mac à travailler sur un document. L’Apple Watch vous permet même de la regarder des centaines de fois par jour pour obtenir les informations dont vous avez besoin à l’instant T. L’écran plus grand permet d’accéder plus rapidement et plus facilement à ces informations. »