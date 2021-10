Plus d’un mois après la sortie d’iOS et d’iPadOS 14.8, Apple a publié iOS et iPadOS 14.8.1, des mises à jour mineures qui introduisent des correctifs de sécurité.

iOS et iPadOS 14.8.1 introduisent des innovations liées à la sécurité. La mise à jour est recommandée pour tous les utilisateurs d’iPhone et d’iPad qui ont décidé de continuer à utiliser iOS 14. Selon le document de support de sécurité d’Apple, la mise à jour corrige un certain nombre de vulnérabilités avec Sidecar, WebKit, Voice Control, la barre d’état et plus encore.

La plupart de ces vulnérabilités ne semblent pas avoir été utilisées par des attaquants. Apple prétend que seul celui lié à IOMobileFrameBuffer peut avoir été activement exploité. Ce problème pourrait permettre à une application d’exécuter du code arbitraire avec les privilèges du noyau.

Nous vous rappelons qu’Apple a rendu la mise à niveau vers iOS 15 facultative, permettant aux utilisateurs de rester sur iOS 14 s’ils le souhaitent. En conséquence, Apple continuera à publier des mises à jour de sécurité pour iOS 14, sans introduire de nouvelles fonctionnalités.