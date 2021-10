« The Line » est une nouvelle docuserie en quatre parties, avec tous les épisodes arrivant simultanément le 19 novembre sur TV+.

La série examine les ambiguïtés morales de la guerre, incarnées par l’affaire de 2018 dans laquelle un peloton de l’US Navy SEAL a accusé leur chef, Eddie Gallagher, de crimes de guerre. Eddie Gallagher a été photographié en Irak avec un cadavre dans les mains. L’affaire a été classée sans suite comme le plus grand procès pour crimes de guerre de cette génération.

« Avec des entretiens exclusifs avec Gallagher, sa femme Andrea, des membres de SEAL Team 7 qui ont accusé leur patron, le journaliste Dave Philipps, l’ancien secrétaire de la Marine Richard Spencer et d’autres, les docuseries sont un regard brut à l’intérieur de la Seal Team 7 et à la ligne-up qui a poussé le lien de fraternité à la limite. Raconté à travers des témoignages à la première personne et des images inédites recueillies par les SEAL lors de leur tournée controversée à Mossoul, en Irak, « The Line » recherche la vérité derrière les événements qui ont conduit à l’un des procès pour crimes de guerre les plus médiatisés de ces dernières années, révélant une nation profondément divisée sur la façon dont elle mène la guerre. »

Les docuseries sont basées sur un podcast sorti en avril 2021, produit par Jigsaw Productions et disponible sur Apple Podcasts, hébergé par Dan Taberski. Les docuseries, en revanche, sont produites par Doug Shultz, tandis que les producteurs exécutifs sont Brad Hebert, Alex Gibney, Jeff Zimbalist, Michael Zimbalist, Stacey Offman et Richard Perello. Doug Shultz et Jeff Zimbalist sont les réalisateurs de la série.