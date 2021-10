Lors de la conférence sur les résultats financiers de l’entreprise, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, est revenu pour parler d’Apple et des changements iOS qui, selon lui, limitent les activités de millions de petites entreprises.

Facebook a clôturé son troisième trimestre fiscal 2021 avec 29 milliards de dollars de revenus publicitaires. Cependant, Mark Zuckerberg a déclaré qu’il était consterné par les changements de confidentialité d’Apple. Selon le PDG, ces changements ont endommagé non seulement Facebook, mais « des millions de petites entreprises ».

Zuckerberg a admis que Facebook a enregistré une baisse de ses revenus en raison de l’App Tracking Transparency, car la plupart des utilisateurs rejettent tout type de suivi publicitaire intégré à l’application.

« Comme prévu, nous avons enregistré une baisse des revenus ce trimestre, également en raison des changements d’Apple qui ont non seulement un impact négatif sur notre activité, mais également sur des millions de petites entreprises dans une période déjà difficile pour elles. Sheryl et Dave en parleront plus tard, mais l’essentiel est que nous espérons pouvoir surmonter ces vents contraires au fil du temps avec les investissements que nous faisons déjà aujourd’hui. »

La directrice de l’exploitation de Facebook, Sheryl Sandberg, a déclaré que les modifications apportées à la confidentialité d’iOS « ont profité à l’activité publicitaire d’Apple ». Sandberg a également ajouté qu’il est désormais plus difficile de cibler avec précision une annonce ou de mesurer les résultats d’une campagne.

Nous vous rappelons que l’App Tracking Transparency oblige les développeurs à demander et à recevoir l’autorisation de l’utilisateur individuel pour la surveillance publicitaire sur leurs applications. À partir d’iOS 14.5, lorsqu’une application doit accéder à l’IDFA, vous verrez un message avec des options pour autoriser ou interdire le suivi. Si vous ne donnez pas votre consentement, cette application spécifique ne pourra pas accéder à l’IDFA et donc proposer des annonces personnalisées.