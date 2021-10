Une analyse approfondie des puces M1 Pro et M1 Max montre comment les nouveaux modèles de MacBook Pro sont capables de surpasser les ordinateurs portables Windows, mais aussi de rivaliser avec les meilleurs ordinateurs de bureau, ce qui n’était même pas considéré comme possible pour une puce mobile.

Ce qui rend cela encore plus remarquable est le fait que les cœurs du processeur sont les mêmes que ceux de la puce M1, mais tout le reste est amélioré, comme l’a confirmé AnandTech. Cependant, cela ne signifie pas que la seule différence réside dans le nombre de cœurs présents.

Les cœurs du processeur sont cadencés jusqu’à 3228 MHz, mais la fréquence varie en fonction du nombre de cœurs actifs dans un cluster, cadencés jusqu’à 3132 MHZ avec 2 cœurs actifs et 3036 MHz avec 3 ou 4 cœurs actifs. Les 8 cœurs hautes performances du M1 Pro et du M1 Max sont effectivement constitués de deux clusters à 4 cœurs, tous deux dotés de leurs propres caches L2 de 12 Mo et capables chacun de cadencer leurs CPU indépendamment l’un de l’autre, donc c’est en fait possible d’avoir quatre cœurs actifs à 3036 MHz dans un cluster et un cœur actif à 3,23 GHz dans l’autre cluster en cours d’exécution.

Une grande caractéristique des deux puces est la vitesse accrue de la bande passante et des interfaces mémoire – le M1 Pro dispose d’une mémoire LPDDR5 256 bits à des vitesses de 6400 MT/s, correspondant à une bande passante de 204 Go/s. Ce chiffre est nettement supérieur à celui du M1 (68 Go/s), et généralement supérieur à toutes les plates-formes d’ordinateurs portables concurrentes, qui reposent toujours sur des interfaces 128 bits.

En ce qui concerne les capacités graphiques, cependant, il existe des différences majeures entre la M1 Pro et la M1 Max. La puce M1 a 8 cœurs GPU, qui atteint 16 cœurs sur M1 Pro et 32 ​​cœurs sur M1 Max. La mémoire de la puce sont de loin les aspects qui la plupart différencient les puces Pro et Max, évidemment à l’avantage de ces dernières, où le GPU fonctionne jusqu’à 1296 MHz.

Apple a également doublé les interfaces mémoire, en utilisant un énorme sous-système de mémoire LPDDR5 512 bits, quelque chose d’impensable dans un SoC et même rare pour certains GPU dédiés. Cela donne à la puce une bande passante énorme de 408 Go/s. Le résultat global est vraiment incroyable.

Les puces M1 Pro et Max atteignent des performances qui n’étaient tout simplement pas considérées comme possibles dans une puce d’ordinateur portable. Ces puces sont non seulement capables de surpasser n’importe quelle puce d’ordinateur portable concurrente, mais elles rivalisent également avec les meilleurs systèmes de bureau. Un matériel de classe serveur est requis pour dépasser les performances de la puce M1 Max. Tout cela fait des nouveaux MacBook Pro les meilleurs ordinateurs portables du marché.

