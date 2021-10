Comme promis il y a quelques semaines, Apple a annoncé que Fitness+, le service de coach personnel en ligne déjà disponible aux États-Unis, arrivera également en France le 3 novembre.

Fitness+ est conçu pour offrir à tous les utilisateurs Apple un moyen de s’entraîner et de rester en forme directement depuis chez eux, grâce à une série d’exercices et de séances d’entraînement. Tous les exercices sont illustrés par des coachs personnels à travers des sessions vidéo qui consacrent un espace à toutes les phases de l’exercice. Les utilisateurs pourront également suivre leurs entraînements via l’Apple Watch.

Parmi les nouveautés à venir sur Fitness+, Apple a annoncé des exercices de groupe, des exercices de pilates et des guides de méditation. Fitness+ présentera également un nouveau programme, Workouts for the ski season, présenté et développé par le double champion olympique et quintuple champion du monde Ted Ligety en compagnie de l’entraîneur Fitness+ Anja Garcia. Inspiré des sports d’hiver, le programme a été développé pour aider les personnes à augmenter leur force physique, leur équilibre et leur endurance afin qu’elles puissent affronter les descentes, jusqu’au dernier ski, d’une manière plus agréable et amusante. Tous les exercices peuvent être visionnés sur iPhone, iPad et Apple TV via AirPlay.

À partir du 3 novembre, Fitness+ arrivera également en France au prix de 9,99 € par mois.