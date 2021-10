Apple vient enfin de sortir la version finale d’iOS 15.1, laquelle est désormais disponible pour tous les utilisateurs.

Cette mise à jour pèse un peu plus de 1.3 Go, prévoyez donc un peu de place pour la télécharger et l’installer. Rendez-vous dans l’app Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Voici toutes les nouveautés d’iOS 15.1

SharePlay

SharePlay est une nouvelle façon de partager des expériences synchronisées dans FaceTime avec du contenu issu de l’app Apple TV, d’Apple Music et d’autres apps de l’App Store prises en charge.

Les commandes partagées permettent à chacun de mettre en pause ou de lancer la lecture, ou encore d’effectuer un retour ou une avance rapide.

Le réglage intelligent du volume atténue automatiquement le son d’un film, d’une série TV ou d’un morceau quand vos amis parlent.

La prise en charge de l’Apple TV vous permet de regarder la vidéo partagée sur grand écran tout en poursuivant l’appel FaceTime sur votre iPhone.

Le partage d’écran permet aux participants d’un appel FaceTime de regarder des photos, de naviguer sur le Web ou encore de s’entraider.

Appareil photo

Capture de vidéos au format ProRes avec l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max.

Réglage permettant de désactiver le passage automatique au mode Macro lors de la prise de photos ou de vidéos sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max

App Plans

La prise en charge des cartes de vaccination contre la COVID-19 vous permet d’ajouter vos informations de vaccination vérifiables à l’app Cartes et de les présenter avec celle-ci.

Traduire

Prise en charge du mandarin (Taïwan) dans l’app Traduire et pour les traductions intégrées au système.

Maison

Nouveaux déclencheurs d’automatisation basés sur la mesure actuelle d’un détecteur d’humidité, de qualité de l’air ou de luminosité compatible avec HomeKit

Raccourcis

Nouvelles actions prédéfinies vous permettant de créer vos propres mèmes animés, et nouvelle collection de jeux pour passer le temps avec Siri

Cette version corrige également les problèmes suivants :