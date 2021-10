Si vous avez l’intention de passer de l’iPhone vers Android, ou d’Android vers l’iPhone, peut-être souhaitez-vous transférer des sauvegardes WhatsApp d’un appareil à l’autre. C’est exactement pour cela que iCareFone a été conçu !

iCareFone est un logiciel qui va vous faciliter la vie comme jamais pour transférer très simplement des sauvegardes WhatsApp d’Android vers iPhone, vice-versa. Si vous en avez marre de perdre des discussions ou encore les pièces jointes quand vous changez d’appareil ou encore de système d’exploitation, vous avez maintenant une solution clé en main !

Actuellement, il n’existe aucun logiciel officiel fourni par WhatsApp qui propose une telle solution, raison pour laquelle iCareFone est l’outil parfait pour parvenir à vos fins.

Tout d’abord, il est important de préciser que iCareFone conçu par Tenorshare est compatible Windows et macOS. De plus, il est en mesure de sauvegarder aussi les chats de WhatsApp Business et d’autres applications de messagerie comme LINE, Viber, WeChat et Kik.

Pour profiter des bienfaits de iCareFone, pas besoin d’avoir des compétences informatiques extrêmes. En seulement quelques clics, vous parviendrez à sauvegarder et transférer vos conversations. Bien sûr, le temps de l’opération sera déterminée en fonction de la taille des fichiers. Petite précisions au passage, il est sera nécessaire d’activer le débogage USB afin d’accéder au smartphone, dans le cas d’un appareil sous Android.

Sur iPhone, vous aurez à faire aussi une petite manipulation pour poursuivre la sauvegarde et le transfert. Vous devrez désactiver la fonction « Localisation » depuis les paramètres de l’iPhone. Vous pourrez ensuite la réactiver après le transfert.

Dès lors que vous avez terminé les pré-requis, vous devez choisir l’appareil source et de destination, avant de suivre les instructions affichées à l’écran. Choisissez l’icône qui correspond à l’application de messagerie et laissez le processus se terminer sans débrancher vos appareils.

Une fois le processus terminé, vous verrez vos conversations du premier appareil sur le second comme vous l’aviez demandé.

Les avantages d’iCareFone sont nombreux :

Vitesse de transfert

Simple à utiliser

Compatible jusqu’à iOS 15 et les dernières versions d’Android.

Transfert des pièces jointes (images, vidéos et des fichiers)

Export des liens dans un fichier HTML sur iOS, à consulter sur n’importe quel navigateur

Si vous avez besoin d’aide, Tenorshare propose des tutoriels qui vous seront bien utiles pour prendre en main iCareFone :

Télécharger iCareFone (Windows et Mac)

Si vous le souhaitez, vous pouvez télécharger la version gratuite d’iCareFone depuis le site officiel. Ainsi, vous pourrez le tester gratuitement avant de passer à la version payante.

Ensuite, la version macOS est proposée à partir de 24,99€ pour une licence d’un mois, 59,99€ pour un an et 69,99€ pour la licence à vie. La version Windows est un peu moins chère.

Concrètement, iCareFone est un outil très puissant, mais qui s’utilise très simplement. Concrètement, il va vous faciliter la vie dès lors que vous aurez besoin de sauvegarder ou restaurer vos discussions WhatsApp (pièces jointes incluses), entre autres applications de messagerie.