Oublier le code de déverrouillage de son iPhone est une chose qui peut arriver à tout le monde. Heureusement, il existe Tenorshare 4uKey, un outil très utile, capable de réinitialiser votre iPhone même s’il est bloqué par un code.

Tout le monde peut en effet oublier un jour son code, que l’on soit jeune ou plus âgé ! Comme il est conseillé de ne pas mettre le même code partout, il arrive effectivement d’en oublier un à un moment donné. L’outil peut s’avérer également utile si vous avez acheté un iPhone et que le vendeur a oublié d’enlever son code.

Comment utiliser Tenorshare 4uKey

Dans le cas d’un code déverrouillage d’iphone oublié, Tenorshare 4uKey est capable de le réinitialiser en seulement quelques clics et supprimer le code (4 ou 6 chiffres). Et pas besoin de connaissances informatiques pour arriver à vos fins très simplement.

Tout d’abord, il est conseillé de faire une sauvegarde de l’iPhone avant de commencer. Téléchargez ensuite Tenorshare 4uKey sur votre Mac ou PC. Notez que durant chaque procédure que propose le logiciel, votre iPhone doit toujours être branché en USB à votre ordinateur. Si votre iPhone ne dispose pas de la dernière mise à jour iOS, alors l’outil vous proposera de télécharger la dernière version en date avant de poursuivre. Veillez à bien noter l’endroit où sera enregistré le firmware. Précisons que cela fonctionne avec tous les iPhone à partir de l’iPhone 8.

Ensuite, il vous suffira simplement de cliquer sur le bouton « Commencer » pour lancer la procédure, et notamment activer le mode DFU manuellement ou automatiquement en cliquant sur « entrer en mode DFU » en bas à droite de la fenêtre.

Laissez la procédure se terminer jusqu’à la fin sans débrancher l’iPhone de votre ordinateur.

Le logiciel aura alors restauré votre iPhone aux paramètres d’usine, comme si vous veniez de l’acheter. Vous devrez ensuite remettre votre sauvegarde de sorte à retrouver tous vos fichiers (contacts, photos…). Et surtout, vous n’aurez pas eu besoin d’iTunes pour parvenir à déverrouiller l’iPhone sans code. Si vous avez bien tout suivi, alors votre iPhone est à nouveau pleinement fonctionnel !

Tenorshare 4uKey en a encore sous le pied !

L’outil peut même aller encore plus loin. Il est en effet en mesure de contourner l’écran de verrouillage, supprimer l’identifiant Apple ainsi que le MDM de l’iPhone ! Et si vous voulez supprimer le code de la fonction « Temps d’écran », là aussi, Tenorshare 4uKey saura vous satisfaire (uniquement disponible sur la version Mac). Et pour finir, il est également en mesure de supprimer le « verrou » de Touch ID et Face ID sur iPhone, iPad et iPod Touch.

Voilà tout un tas de raisons d’adopter TenorShare 4uKey ! L’outil est disponible en version gratuite (Windows ou macOS), ainsi qu’en version payante (Windows ou macOS).