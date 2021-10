Voulez-vous installer macOS Monterey ? Voici les étapes à suivre pour préparer votre Mac à l’installation du nouveau système d’exploitation.

Compatible Mac

Tout d’abord, voyons si votre Mac est compatible avec macOS Monterey. Voici la liste des modèles pris en charge :

MacBook Air 2015 ou version ultérieure

MacBook Pro 2015 ou version ultérieure

MacBook 2016 ou version ultérieure

iMac 2015 ou version ultérieure

iMac Pro 2017 ou version ultérieure

Mac Pro 2013 ou version ultérieure

Mac mini 2015 ou version ultérieure

Il est possible que des fonctionnalités telles que Universal Control aient des limitations de compatibilité avec les anciens modèles, mais comme cette fonctionnalité n’est pas encore disponible, on ne sait pas exactement quels seront les Mac pris en charge.

Mettre à jour les applications

Les applications obsolètes peuvent être un problème, surtout en ce qui concerne la compatibilité. Pour cette raison, nous vous recommandons de rechercher de nouvelles mises à jour sur le Mac App Store ou les sites de développeurs, car la version bêta de Monterey est disponible depuis un certain temps et de nombreuses applications ont déjà publié des mises à jour de compatibilité et une prise en charge complète.

Certaines modifications apportées au système d’exploitation peuvent ne pas faire fonctionner certaines applications plus anciennes. Si un développeur d’une application que vous utilisez pour le travail ne prend pas en charge macOS Monterey ou n’a pas publié de mise à jour vous permettant d’utiliser l’application, vous devez vous en tenir à macOS Big Sur jusqu’à ce que vous soyez sûr qu’il est compatible avec le nouveau système d’exploitation.

Nettoyage Mac

macOS Monterey ne prend pas beaucoup de place, mais assurez-vous d’avoir au moins 20 Go d’espace libre pour ne pas avoir de problème. Videz la corbeille, supprimez les photos et vidéos en double, désinstallez les applications que vous n’utilisez pas, utilisez un logiciel comme Dr. Cleaner pour vérifier votre machine, vérifiez le dossier Téléchargements et triez vos fichiers.

Sauvegarde

Avant de procéder à la mise à jour vers macOS Monterey, assurez-vous de sauvegarder votre Mac via Time Machine (recommandé) ou via un logiciel tiers.

Installer macOS Monterey maintenant ?

Si vous êtes à l’aise avec la version actuelle de macOS et que vous utilisez votre Mac pour le travail, il peut être judicieux d’attendre quelques jours avant de procéder à la mise à jour vers macOS Monterey. Ainsi, vous pourrez découvrir s’il y a des bugs et si les applications que vous utilisez le plus fonctionnent sans problème. Habituellement, les nouvelles versions de macOS fonctionnent parfaitement, mais dans certains cas, il vaut mieux ne pas s’y risquer.

Gardez également à l’esprit que l’une des innovations les plus importantes de macOS Monterey, à savoir Universal Control, ne sortira que plus tard, probablement avec la version 12.1 ou 12.2.

Avez-vous déjà la bêta ?

Si vous avez déjà installé une version bêta de macOS Monterey, la nouvelle version apparaîtra toujours parmi les mises à jour, à moins qu’elle ne soit la même que la Gold Master. Dans ce cas, ne vous inquiétez pas : vous disposez déjà de la dernière version de macOS Big Sur et vous pouvez toujours installer les futures mises à jour.

Installation

Tout le monde pourra passer à macOS Monterey en suivant ces étapes :

Branchez votre Mac sur une source d’alimentation et assurez-vous qu’il est connecté à Internet

Ouvrez le Mac App Store et dans la barre de recherche tapez Monterey (que vous verrez probablement déjà sur la page d’accueil)

Cliquez sur Obtenir puis sur Installer.

Dès que le téléchargement est terminé, suivez les étapes indiquées par l’assistant. La procédure ne sera pas très courte et pourra impliquer quelques redémarrages du Mac.

N’hésitez pas à partager votre expérience dans l’espace commentaires.