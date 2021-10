Avant le lancement le jeudi 4 novembre, Apple a publié la bande-annonce officielle de la nouvelle série dramatique Apple TV+ « Dr. Brain« .

La série, qui suit l’histoire d’un scientifique qui utilise la technologie pour rechercher dans ses souvenirs, est écrite et réalisée par Kim Jee-Woon, mieux connue pour « A Tale of Two Sisters » et « I Saw the Devil ».

« Dr. Brain » est un voyage émotionnel qui suit l’histoire d’un scientifique du cerveau obsédé par l’idée des nouvelles technologies pour accéder à la conscience et aux souvenirs du cerveau. Sa vie change lorsque sa famille est victime d’un mystérieux accident et il utilisera ses compétences pour accéder aux souvenirs du cerveau de sa femme afin de reconstituer le mystère de ce qui est réellement arrivé à sa famille et pourquoi.

Le lauréat du SAG Award Lee Sun-Kyun, mieux connu pour son rôle dans Parasite, sera la vedette de la série. Voici les premières images de la série prévue pour le 4 novmerbe sur TV+ :