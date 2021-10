Dans une récente interview, le manager d’Apple Shruti Haldea a déclaré que le choix d’intégrer une encoche sur l’écran des nouveaux MacBook Pro a été fait pour offrir plus d’espace pour le contenu.

Les nouveaux MacBook Pro proposent des bords plus fins, mais pour y parvenir, il a fallu trouver une solution permettant d’implémenter la webcam 1080p. Comme pour les iPhone, le choix s’est porté sur la désormais iconique encoche intégrée en haut de l’écran.

En réponse aux critiques de nombreux utilisateurs, Shruti Haldea, responsable de la gamme de produits Mac et l’un des progatonistes de l’événement Apple de la semaine dernière, a déclaré que l’encoche est une solution « intelligente » pour le Mac, car elle offre aux utilisateurs plus d’espace pour leur contenu en déplaçant la barre de menu MacOS.

« Ce que nous avons fait, c’est que nous avons rendu l’affichage plus grand. Comme sur l’ordinateur portable de 16 pouces, par exemple, vous avez toujours une zone active de 16,0 sur la diagonale dans une fenêtre de 16:10 pouces, et à partir de là, nous avons simplement agrandi l’affichage et déplacé la barre de menus plus haut. C’est donc un moyen très intelligent de vous donner plus d’espace pour votre contenu, et lorsque vous êtes en mode plein écran, vous avez cette fenêtre 16:10, et ça a l’air génial. Le tout sans interruption. »

Par rapport aux versions précédentes, les nouveaux modèles 14 et 16 pouces présentent des bords nettement plus petits. Apple affirme que les bords sont 24% plus fins que la génération précédente sur les côtés gauche et droit de l’écran, mesurant seulement 3,5 mm. Dans la partie supérieure, grâce à l’encoche, le cadre est 60% plus fin, atteignant toujours une taille totale de 3,5 mm.

Bien que l’encoche soit particulièrement visible au début, Apple a implémenté certaines fonctionnalités logicielles sur macOS pour la rendre moins visible. Par exemple, lorsque les applications macOS sont en mode plein écran, le système ajoute une bordure noire en haut de l’écran, masquant l’encoche sans interférer avec le contenu de l’utilisateur. Les développeurs peuvent toujours choisir d’afficher le contenu de leur application de chaque côté de l’encoche.

Au cours de l’interview, l’exécutif d’Apple a également déclaré que le M1 Max est une puce révolutionnaire pour le montage vidéo et les flux de travail à forte intensité graphique, car il parvient à effectuer des « exploits de production vidéo » que certaines variantes de Mac Pro ne parviennent pas à réaliser.

« Un exemple est que, grâce aux accélérateurs ProRes intégrés au Media Engine, le M1 Max dispose de deux de ces moteurs pour l’encodage et le décodage à accélération matérielle. Par conséquent, vous pouvez exécuter sept flux ProRes 8K dans FinalCut Pro sur un MacBook Pro à partir de 16 pouces avec M1 Max. C’est plus de flux que sur un Mac Pro à 28 cœurs avec une carte Afterburner, donc vous dépassez littéralement une station de travail. »

Un autre avantage pour les monteurs vidéo est la vitesse d’exportation : « Vous pourrez rendre vos projets et les exporter beaucoup plus rapidement. C’est une de ces choses qui rend heureux ceux qui travaillent sur des vidéos. »