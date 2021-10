Pour tous les amateurs de courses automobiles, un nouveau titre rien que pour eux débarque sur l’App Store. GRID Autosport Custom Edition est désormais officiellement disponible sur l’App Store.

Avec GRID Autosport, vous prendrez la piste dans un mélange fantastique entre simulation et conduite d’arcade. Le titre propose un compartiment de contrôle conçu pour offrir la meilleure expérience de jeu possible. Vous pouvez choisir entre l’inclinaison de l’appareil, le volant tactile, les flèches tactiles ou encore la manette de jeu commune et toujours aussi pratique. Le titre apporte des graphismes exceptionnels à iOS grâce à son moteur graphique parfaitement optimisé pour nos iPhones. Beaucoup de courses disponibles et un niveau de difficulté variable qui vous offrira des courses plus insouciantes et même des expériences réelles proches de la simulation.

GRID Autosport Custom Edition nécessite iOS 14 ou une version ultérieure. 1,5 Go d’espace libre sera nécessaire pour installer le jeu de base et 6 Go d’espace supplémentaire pour installer les packs de contenu. L’équipe recommande donc d’avoir au moins 8 Go d’espace libre pour éviter tout problème lors de l’installation. Vous pouvez télécharger ce titre gratuitement. Ensuite, il sera possible d’acheter des packages payants supplémentaires pour étendre l’expérience de jeu. Serez-vous capable d’apprivoiser l’adrénaline de la grande vitesse ?

GRID Autosport Custom Edition – GRATUIT