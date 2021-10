Apple a confirmé que les MacBook Pro 16 pouces dotés de la puce M1 Max offrent un nouveau mode High Power conçu pour maximiser les performances lors de charges de travail intenses et soutenues.

Les utilisateurs pourront activer le mode haute puissance dans les Préférences Système sur les MacBook Pro 16 pouces avec puce M1 Max et macOS Monterey. Apple confirme que ce mode offrira aux utilisateurs des « performances extrêmes » pour des tâches telles que l’étalonnage des couleurs des vidéos 8K ProRes.

On ne sait pas encore exactement comment ce mode fonctionnera, mais nous savons qu’il optimisera les performances pour mieux prendre en charge les tâches gourmandes en ressources et qu’il pourrait provoquer un bruit de ventilateur plus fort. Cette fonctionnalité n’est pas disponible sur les MacBook Pro 14 pouces ou les MacBook Pro 16 pouces avec puce M1 Pro.

