Rob McElhenney, ainsi que deux guest stars exceptionnelles, ont annoncé que la série « Mythic Quest » se déroulera pendant au moins deux saisons supplémentaires, la troisième saison aura lieu en 2022.

Le tweet qui annonce également la quatrième saison de la série montre un joli rideau entre Rob McElhenney, Sir Anthony Hopkins et Jason Sudeikis (protagoniste de « Ted Lasso »). La troisième saison de « Mythic Quest » fera ses débuts en 2022 et arrivera « après la saison 2 de Ted Lasso », qui a déjà été diffusée, mais « avant la saison 3 de Ted Lasso« .

BREAKING: Big announcement from Sir Anthony Hopkins and Jason Sudeikis (and Ron something) #MythicQuest is returning for Seasons 3 & 4 pic.twitter.com/OugCaIWwjv

— Apple TV (@AppleTV) October 21, 2021