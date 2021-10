L’arrivée du nouveau MacBook Pro 2021 a évidemment soulevé plusieurs questions sur la gamme MacBook Air à venir. Quelles seront les nouveautés du prochain modèle d’ordinateur portable d’entrée de gamme ?

Le keaker Dylandkt a donné son avis sur les plans futurs d’Apple. Le MacBook Air 2022 sera également revu mais sans les bouleversements qu’Apple a introduit sur la gamme MacBook Pro présentée il y a quelques jours. Selon Dylandkt, le nouveau Air arrivera mi-2022 (donc en marge de la WWDC 2022) et aura un design qui suivra le MacBook Pro qui vient d’être présenté, avec les différences nécessaires en termes de taille.

Apple proposera les mêmes couleurs vues avec les nouveaux iMac 24 pouces mais n’apportera aucune nouvelle concernant les ports, qui resteront en USB-C et sans nouvelle connectique (sauf pour le MagSafe qui devrait également revenir dans la gamme Air). Une caméra frontale 1080p arrivera et sous le capot, nous verrons très probablement la puce M2, avec un design interne totalement sans ventilateur.

The upcoming MacBook (Air) will release in the middle of 2022. It will have MagSafe, a 1080p webcam, USB C ports, a 30W power adapter, and no fans. There will be color options similar to the iMac 24. The bezels and keyboard will be an off white with full sized function keys.

— Dylan (@dylandkt) October 21, 2021