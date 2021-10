Les livraisons de Mac ont augmenté de 11% en glissement annuel au troisième trimestre 2021, principalement en raison de la demande pour les nouveaux modèles M1 de l’entreprise, tandis que la croissance totale des PC semble se contracter.

Les livraisons mondiales de PC ont enregistré leur sixième trimestre consécutif de croissance au cours du troisième trimestre 2021, qui s’étend de juillet à septembre. Selon Counterpoint Research, un total de 84,2 millions de PC ont été expédiés au cours de la période, en hausse de 9,3 % d’une année sur l’autre.

Ce chiffre, bien que positif, montre un ralentissement du marché des PC, les quatre trimestres précédents ayant connu une croissance annuelle à deux chiffres. La plupart des fabricants ne voient pas non plus de réduction de l’écart entre l’offre et la demande en raison de contraintes d’approvisionnement et de pénuries de composants, des problèmes qui, selon Counterpoint, ne seront pas résolus avant la mi 2022. Cependant, la demande de PC est restée solide, en particulier sur le marché commercial et des entreprises.

Lenovo se classe au premier rang avec 23,9% de part de marché, suivi de HP avec 20,5% et Dell avec 18,1%. La gamme Mac se classe quatrième, avec une part de marché de 8,7 %.

Maintenant, il faudra voir comment se dérouleront les livraisons de Mac au cours du prochain trimestre, étant donné qu’Apple a récemment dévoilé deux nouveaux modèles de MacBook Pro équipés du chipset M1 Pro et M1 Max, qui sont cependant certainement conçus pour les utilisateurs « Pro ».