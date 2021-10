Les abonnés Apple Music qui utilisent Windows 11 et n’aiment pas accéder au service via iTunes ou un navigateur peuvent désormais exécuter l’application Android directement sur leur ordinateur.

Microsoft a lancé Windows 11 plus tôt ce mois-ci, mais la prise en charge des applications Android n’est arrivée dans une version d’aperçu qu’au cours des dernières heures pour tous les testeurs inscrits au canal bêta de Windows 11.

Comme il s’agit d’une version bêta, Microsoft a limité le nombre d’applications Android pouvant s’exécuter sur Windows 11 et s’est associé à Amazon pour mettre environ 50 applications à disposition sur l’Appstore d’Amazon afin que vous puissiez les télécharger et les installer. ‌Apple Music‌ n’est pas disponible sur l’Appstore d’Amazon, mais vous pouvez exécuter l’application à l’aide du sous-système APK et Windows pour Android.

Le processus est un peu compliqué pour l’utilisateur moyen, mais le support « officiel » devrait également arriver bientôt lorsque Microsoft publiera la version finale du chargement latéral de l’application Android.