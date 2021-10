Pour la neuvième année consécutive, Apple se classe n°1 parmi les marques les plus valorisées au monde.

Le cabinet de conseil Intebrand publie chaque année une liste des entreprises les plus précieuses et les plus sûres au monde concernant tous les investissements. Apple occupe une nouvelle fois la première place, avec une « valeur de marque » de 408,6 milliards de dollars.

Ce chiffre représente une augmentation de 26% par rapport à la valeur de l’année dernière lorsque la marque Apple était évaluée à 323 milliards de dollars.

Amazon et Microsoft se classent respectivement deuxième et troisième avec des valeurs de 249 milliards de dollars et 210 milliards de dollars, tandis que Google et Samsung complètent le top cinq. Au total, la note globale d’Apple, Amazon et Microsoft représente 62,3% de la valeur totale des dix premières marques.

« Apple s’est encore diversifiée dans les soins de santé (avec l’Apple Watch enregistrant désormais les niveaux d’oxygène dans le sang), les divertissements, le stockage de données et les services d’abonnement à la musique, elle a continué à rester proche des clients et continue de trouver des solutions de vente au détail et en ligne malgré les complications causées par la pandémie », lit le rapport Interbrand. « En fin de compte, Apple démontre toujours qu’elle a une orientation positive et une valeur de marque qui se concentre sur la fourniture au consommateur d’une expérience simple et transparente, reflétant son augmentation significative de 26% par rapport à l’année dernière ».

Interbrand calcule l’évaluation de la marque comme une mesure de la force de la marque, en tenant compte d’une variété de facteurs subjectifs internes et externes tels que le leadership, l’engagement et la pertinence sur le marché. Le résultat est une évaluation de l’impact d’une entreprise sur les clients, les employés et les investisseurs. Les marques fortes influencent les consommateurs, fidélisent les clients, attirent et fidélisent les employés et réduisent les coûts de financement, explique Interbrand.

Selon les données historiques d’Interbrand, Apple a commencé à gagner du terrain sur ses concurrents dans le segment de la technologie et des noms familiers comme McDonalds en 2012, évinçant finalement Coca-Cola en tant que marque la plus précieuse au monde en 2013.