Quelques jours après la sortie officielle de macOS Monterey, Apple a sorti la quatrième bêta de Safari 15.1 pour macOS Big Sur et Catalina, désormais disponible uniquement pour les développeurs.

Safari 15.1 beta 4 restaure la conception d’onglet standard trouvée sur Big Sur, qui est désormais activée par défaut. Dans les préférences de Safari, vous pouvez sélectionner la mise en page « Compact », qui était l’une des grandes nouveautés (et les plus critiquées) du nouveau navigateur Web d’Apple et qui combine la barre d’URL avec celle des onglets.

Comme avec Safari dans la version RC de macOS Monterey‌, la nouvelle version bêta de Safari 15.1 garantit également que l’option Onglet de couleur n’est désormais présente que dans la section Accessibilité de la page Préférences avancées, limitant cette possibilité uniquement lorsque vous activez la vue compacte des onglets. N’oubliez pas que l’option Onglet couleur mélange la couleur des onglets avec celle de l’arrière-plan du site Web que vous consultez.

Avec Safari 15.1, Apple limite donc certaines des innovations initialement prévues, notamment en ce qui concerne les onglets. Les utilisateurs ont maintenant au moins le choix d’avoir le nouveau design ou de revenir aux bons vieux onglets.

Les développeurs enregistrés peuvent télécharger la nouvelle version bêta de Safari 15.1 à partir du site Apple Developer.