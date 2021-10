Apple a annoncé l’événement Tech Talks 2021, qui permettra aux développeurs de se connecter avec des experts Apple lors de sessions en ligne et en direct.

Tech Talks 2021 propose plus de 100 sessions en ligne en temps réel et plus de 1 500 rendez-vous en direct disponibles dans le monde entier. Les développeurs peuvent profiter de ces sessions pour discuter avec des experts Apple et approfondir le contenu technique, avec la possibilité de demander également des rendez-vous individuels.

Les sessions en ligne fourniront aux développeurs des détails sur la façon d’intégrer les dernières technologies Apple dans leurs applications, tandis que les sessions en direct de 30 minutes peuvent être utilisées pour apporter des améliorations aux applications, revoir la conception et corriger les bogues. Ces Tech Talks offriront donc aux développeurs une nouvelle façon de partager leurs expériences sur la création et la distribution d’applications sur l’App Store avec l’équipe Apple, grâce à des sessions avec les équipes App Review, Evangelism, App Store Connect et Developer Technical Support Apple.

Chaque session en ligne comprend une présentation en direct par des experts Apple, suivie d’une session de questions et réponses. Il sera également possible d’approfondir les détails techniques sur la façon d’intégrer SwiftUI, App Clips, HealthKit, l’apprentissage automatique, la réalité augmentée, les fonctionnalités d’accessibilité et plus encore. En outre, les sessions vous permettront d’explorer une gamme d’autres sujets de développement, tels que l’adoption de la 5G, la publication d’événements in-app sur l’App Store, comment tirer le meilleur parti du système d’évaluation des applications ou comment démarrer. étapes avec le développement de l’entreprise.

Les Tech Talks se dérouleront du 25 octobre au 17 décembre, et les développeurs pourront s’inscrire à des sessions et soumettre des demandes de rendez-vous à partir d’aujourd’hui. Les premiers Tech Talks débuteront le 25 octobre. Les sessions Tech Talks 2021 sont gratuites et ouvertes à tous les membres du programme Apple Developer et du programme Apple Developer Enterprise

Plus d’informations sont disponibles sur le site officiel.