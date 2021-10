Apple TV+ est devenu la référence du contenu Peanuts. Le service de streaming héberge des films originaux, y compris des offres spéciales de vacances, et diffuse également de nouveaux contenus. La bande-annonce du nouveau « Snoopy in Space: The Search for Life » est tout juste disponible.

« Snoopy in Space: The Search for Life » verra Snoopy, son meilleur ami Woodstock et le reste du gang des Peanuts retourner à la NASA. C’est un retour, car Snoopy et sa bande ont déjà visité la NASA en 2019, mais c’est maintenant l’heure d’une nouvelle aventure. Après être devenu le premier beagle sur la lune, Snoopy partira cette fois à la recherche d’autres formes de vie intelligente.

Snoopy, Woodstock et le gang des Peanuts sont de retour à la NASA et font face à une nouvelle frontière. Une nouvelle mission spatiale vous attend dans Snoopy in Space : The Search for Life.

La nouvelle aventure de Snoopy et ses amis arrivera sur TV+ le 12 novembre 2021.