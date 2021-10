Le casting de la série d’anthologies Extrapolations créée par Scott Z. Burns et consacrée au changement climatique commence à se former.

Selon les rapports de Variety, la série Extrapolations qui arrivera bientôt sur Apple TV+ a déjà une grande partie du casting. Parmi les acteurs principaux, il y aura Meryl Streep, Gemma Chan (Captain Marvel, The Eternals), David Schwimmer (Friends), Sienna Miller (21 Bridges), Kit Harrington (Game of Thrones), Tahar Rahim (The Mauritanian), Matthew Rhys (The Americans, Perry Mason), Daveed Diggs (Blindspotting, Hamilton) et Adarsh Gourav. La série d’anthologies sera dirigée par Scott Z. Burns (The Report).

Dans la première saison, il y aura huit épisodes, qui examineront comment les changements imminents de la planète affecteront l’amour, la foi, le travail et la famille dans la vie des gens. Les épisodes seront anthologiques, mais nous en aurons encore de petits interconnectés entre l’un et l’autre.

Le personnage joué par Maryl Streep reste encore entouré de mystère, mais nous connaissons les principaux détails concernant les autres protagonistes :

Miller joue un personnage nommé Rebecca Shearer, une biologiste marine

Harrington incarne Nick Bilton, le PDG d’un « géant industriel »

Rahim incarne Ezra Haddad, un homme aux prises avec un problème de perte de mémoire

Rhys est Junior, agent immobilier

Diggs joue un rabbin nommé Marshall Zucker qui vit dans le sud de la Floride

Chan incarne Natasha Alper, mère célibataire et banquière en microfinance

Schwimmer joue un personnage nommé Harris Goldblatt, un homme avec une fille adolescente

Gourav joue un personnage nommé Gaurav, un chauffeur à louer

Pour le moment, nous ne savons pas quand la série sera lancée sur TV+.