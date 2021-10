Les AirPods 3 offrent un design renouvelé, une meilleure qualité sonore et une heure d’autonomie supplémentaire par rapport au modèle précédent. Cependant, pour arriver aux six heures promises par Apple, il faut renoncer à une fonction des écouteurs.

Comme Apple l’écrit elle-même, si la fonction Spatial Audio est activée, les utilisateurs doivent s’attendre à cinq heures d’écoute audio sur des AirPods de troisième génération. Il s’agit de la même autonomie des AirPods de deuxième génération, qui ne prennent pourtant pas en charge Space Audio, et 30 minutes de plus que les AirPods Pro avec la suppression active du bruit et la mode Transparence (en désactivant ces deux fonctions, l’autonomie atteint 5 heures).

Pour arriver à six heures d’autonomie d’écoute sur les AirPods 3, il faut donc désactiver le Space Audio, privant les écouteurs d’une des particularités par rapport à la version précédente.

Les nouveaux AirPods 3 sont déjà disponibles à la précommande à 199 € et seront disponibles à l’achat en magasin à partir du mardi 26 octobre. Les AirPods de deuxième génération restent également disponibles dans la gamme Apple qui comprend évidemment également les AirPods Pro et les AirPods Max.