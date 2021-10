Les nouveaux modèles de MacBook Pro annoncés par Apple utilisent un port HDMI 2.0 au lieu du protocole HDMI 2.1 plus rapide, limitant considérablement le débit vers les écrans externes.

Après cinq années complètes, le MacBook Pro prend à nouveau en charge la sortie vidéo numérique via un port HDMI, permettant des connexions à des écrans externes, des téléviseurs et d’autres équipements. Avec les modèles précédents, cependant, l’utilisation d’un dongle externe était nécessaire.

Malheureusement, le développeur de Tapbots, Paul Haddad, a noté que les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces sont basés sur HDMI 2.0 et, en tant que tels, ne sont capables de prendre en charge qu’un seul écran 4K avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. La norme HDMI 2.1, sortie en 2017, est capable de gérer des bandes passantes allant jusqu’à 48 gigabits par seconde, suffisamment pour prendre en charge les écrans 4K jusqu’à 120 Hz. La raison de ce choix d’Apple n’est pas claire, bien que certains spéculent que les bandes passantes du bus des puces M1 Pro et M1 Max sont à blâmer.

En plus du seul port HDMI, les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces disposent de trois ports Thunderbolt 4 qui peuvent être utilisés pour le chargement, le DisplayPort et le transfert de données jusqu’à 40 Gb/s avec des périphériques compatibles Thunderbolt 4 ou USB 4. Nous vous rappelons que les nouveaux modèles prennent en charge jusqu’à quatre moniteurs externes, selon la puce choisie lors de la phase de configuration, via une connexion Thunderbolt.