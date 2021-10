D’autres preuves viennent sur les débuts à venir d’Apple Music non seulement sur PlayStation 5, mais également sur Xbox et autres consoles de jeux.

Au cours des dernières heures, Apple a en effet mis à jour les supports promotionnels pour ajouter la référence à la compatibilité d’Apple Music avec les consoles de jeux.

Comme l’a noté The Verge, Apple a récemment mis à jour son site Web avec de nouvelles informations sur la disponibilité d’Music, indiquant que le service est accessible » sur de nombreux appareils de streaming, Smart TV et consoles de jeux populaires s’ils prennent en charge l’application Apple. Musique « . Apple a déjà annoncé la compatibilité d’Apple Music sur les appareils Windows et Android, ainsi que les haut-parleurs Sonos, Amazon Echo, Google Nest et les téléviseurs intelligents, mais la référence de la console de jeu est un nouvel ajout.

La semaine dernière, certains utilisateurs de PlayStation 5 ont commencé à signaler une option Apple Music apparaissant lors de la configuration de la diffusion de musique sur leur console, bien que le téléchargement ne puisse pas être terminé pour le moment. À moins de surprises, l’application officielle Apple Music devrait donc bientôt débarquer sur diverses consoles, telles que PlayStation, Xbox et, peut-être, Nintendo Switch.

On se souvient également qu’Apple a récemment lancé le nouveau Apple Music Voice Plan au prix de 4,99 €, qui permet d’accéder aux contenus en streaming du service uniquement via Siri et des commandes vocales.