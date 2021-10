Le très attendu jeu NBA 2K22 Arcade Edition est maintenant disponible pour tous les abonnés d’Apple Arcade.

NBA 2K22 Arcade Edition de 2K Games est le nouveau chapitre de la série NBA 2K désormais disponible sur Apple Arcade. Les joueurs pourront prendre le terrain avec les plus grandes stars de la NBA, telles que Luka Doncic, Damian Lillard, Kevin Durant, Jayson Tatum, Zion Williamson, Rui Hachimura, Karl-Anthony Towns et bien d’autres.

Les joueurs pourront également choisir entre leurs équipes NBA préférées et jouer contre des adversaires dans des « matchs rapides » avec des listes NBA mises à jour jusqu’en 2022, affronter des amis dans des défis en tête-à-tête en mode « multijoueur en ligne » ou s’essayer à la vraie rue basket 3 contre 3 en mode « Blacktop ». Les joueurs entraîneurs en herbe pourront devenir GM et entraîneurs-chefs de leur franchise NBA préférée et également créer leur équipe de rêve en mode « Association ». Vous pouvez ensuite jouer seul ou contre des amis via iCloud sur iPhone, iPad, Mac ou Apple TV.

Dans ce mode, les joueurs pourront gérer leur alignement NBA et échanger, signer des agents libres, rechercher des talents émergents et contrôler les finances de leur équipe. Il sera également possible de débuter un parcours dans la NBA en mode « Ma carrière », en personnalisant l’apparence physique, le rôle, le numéro de maillot et ainsi débuter une carrière dans la NBA en tant que tireurs, meneurs, attaquants et plus encore. Dans le mode « Mon terrain », il sera possible de créer votre propre terrain de basket où vous pourrez vous entraîner pour affiner vos compétences, vous entraîner et améliorer vos statistiques afin d’atteindre enfin le niveau All-Star NBA.

Les joueurs trouveront également de nouvelles commandes pour une meilleure expérience de jeu, ainsi que le nouveau contrôleur numérique rationalisé et l’assistance de l’IA en attaque et en défense. Le jeu est toujours compatible avec les manettes Xbox et PS DualShock.

NBA 2K22 Arcade Edition est disponible dès aujourd’hui pour tous les abonnés Apple Arcade.