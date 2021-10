Apple a mis à jour l’application de montage vidéo iMovie pour Mac, ajoutant, entre autres, la prise en charge du mode Cinématique de l’iPhone 13.

iMovie 10.3 vous permet d’éditer des vidéos enregistrées sur iPhone 13 en mode Cinématique et nécessite macOS Monterey pour fonctionner. En fait, la nouvelle version vous permet d’utiliser la commande Cinématique dans l’inspecteur pour modifier l’intensité de l’effet de profondeur et de choisir de se concentrer sur les visages ou d’autres objets en les sélectionnant dans la visionneuse. Vous pouvez également afficher et supprimer des points focaux dans la chronologie vidéo.

Le nouvel iMovie est également optimisé pour les dernières puces Apple Silicon, avec une prise en charge et des performances améliorées sur MacBook Pro avec les processeurs M1 Pro et M1 Max.

Voici le changelog complet de la version 10.3 :

Mode Cinématographique

• Montez des vidéos filmées sur l’iPhone 13 en mode Cinématographique (requiert macOS Monterey).

• Utilisez les commandes cinématographiques de l’inspecteur pour modifier l’intensité de l’effet de profondeur.

• Indiquez la mise au point sur des visages ou sur d’autres objets en les sélectionnant dans le visualiseur.

• Affichez et supprimez des centres de mise au point dans la timeline vidéo.

Optimisé pour les puces Apple

• Tirez parti de performances et d’un rendement améliorés grâce aux optimisations pour les puces M1 Pro et M1 Max qui équipent le nouveau MacBook Pro.

iMovie est disponible sur le Mac App Store.