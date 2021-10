Alors que la keynote Apple vient tout juste de commencer, Tim Cook annonce, depuis l’Apple Park, l’arrivée des nouveaux AirPods 3 ! Apple a également dévoilé de nouveaux coloris pour le HomePod mini.

AirPods 3

Les AirPods 3 reprennent le design des AirPods Pro dans les grandes lignes, à la différence qu’ils ne sont pas intra-auriculaires. En termes d’autonomie, Apple annonce 30h avec le boîtier, qui est très similaire à celui des AirPods Pro, et compatible MagSafe. Quant à la charge, il est possible d’avoir 1h d’autonomie avec une recharge de seulement 5mn. De plus, les AirPods 3 disposent de l’Adaptative EQ, qui est un égalisateur adaptatif, de nouveaux haut-parleurs et d’un capteur de pression.

Apple précise aussi qu’ils résistent à la transpiration, utile pour vos sessions de sport.

Les AirPods 3 seront disponibles en précommande dès ce soir, probablement à 179€ (179$) et en vente la semaine prochaine.

HomePod mini

En parallèle, Apple a également levé le voile sur les nouvelles couleurs du HomePod mini : orange, jaune, bleu, en plus du blanc et noir.

Le prix de 99€ reste inchangé. Les trois nouveaux coloris seront disponibles à la vente le mois prochain.