Blender a annoncé qu’Apple avait rejoint le Blender Development Fund pour soutenir le développement de l’outil graphique 3D open source totalement gratuit.

En plus de contribuer au fonds de développement en cours pour l’outil graphique 3D open source, Apple apportera son expertise en ingénierie et d’autres ressources pour améliorer Blender et apporter son soutien à la communauté des développeurs derrière cet outil. De plus, Apple fournira également un soutien aux artistes qui travaillent avec cet outil.

Le PDG de Blender, Ton Roosendaal, a déclaré qu’avec ce partenariat, Blender sera entièrement pris en charge sur macOS.