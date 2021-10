Une journée riche en actualités pour les abonnés Apple TV+, avec trois nouveaux contenus disponibles : The Problem with Jon Stewart, Mission adoption et The Velvet Underground.

Jon Stewart est l’un des animateurs, scénaristes, producteurs et réalisateurs les plus populaires aux États-Unis, car cette émission est très attendue surtout à l’étranger. Le problème avec Jon Stewart est présenté comme une série d’anthologies thématiques, avec des épisodes d’une heure qui exploreront des sujets faisant partie de la conversation nationale. Dans chaque épisode, Stewart rassemble des personnes directement concernées par le sujet et discute avec elles de la manière dont les choses peuvent être changées.

Les deux premiers épisodes disponibles sur TV+ traitent de la guerre et de la liberté.

Mission adoption

Dans cette série familiale, Charles et Lizzie Peterson ont trouvé le moyen idéal de satisfaire leur amour des chiens en se chargeant de trouver un foyer pour les chiots qu’ils sauvent. Dans chaque épisode, un nouveau venu et une nouvelle aventure.

Les huit épisodes de Mission adoption sont déjà disponibles sur Apple TV+.

The Velvet Underground

Un documentaire entièrement consacré à The Velvet Underground, un groupe de rock emblématique qui a marqué l’histoire de la musique. Dans ce documentaire réalisé par Todd Haynes, anecdotes, concerts, enregistrements et coulisses du groupe sont racontés, re-proposant cet esprit avant-gardiste de l’époque. Il y aura des interviews et des images d’archives inédites.

Le documentaire dure environ deux heures et est disponible sur Apple TV+.