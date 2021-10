Apple a embauché un nouveau responsable logiciel pour l’équipe HomePod dans le cadre d’une stratégie visant à améliorer les haut-parleurs intelligents de l’entreprise afin de mieux concurrencer Amazon et Google.

Afrooz Family, ingénieur du son qui a travaillé chez Apple de 2012 à 2016, a rejoint l’entreprise et est désormais responsable du développement logiciel pour l’équipe ‌HomePod‌/Apple TV. Family a cofondé la société de haut-parleurs Syng avec l’ancien membre de l’équipe de conception d’Apple, Christoper Stringer.

Syng est connu pour le très cher Cell Alpha, un haut-parleur doté d’une technologie audio « triphonique » capable de créer un champ sonore immersif et dynamique. Apple espère que l’expertise de Family pourra aider le HomePod à concurrencer de plus en plus les haut-parleurs intelligents d’Amazon et de Google, car l’écart est encore important pour le moment.

La société se concentre désormais fortement sur le HomePod mini à 99 $.