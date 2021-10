Les premiers utilisateurs qui ont précommandé l’Apple Watch Series 7 il y a une semaine commencent à recevoir leur commande.

En Nouvelle-Zélande et en Australie, les utilisateurs ont déjà reçu la première Apple Watch Series 7, mais dans la matinée, les livreurs commenceront également à frapper à la porte des clients français qui ont pré-commandé la nouvelle smartwatch à temps. On dit « à temps » car les stocks sont très limités, comme en témoignent les délais d’attente qui pour de nombreux modèles dépassent les 30 jours pour la livraison.

Le design de l’Apple Watch Series 7 a été perfectionné avec des coins plus lisses et plus arrondis, l’écran présentant désormais une bordure réfléchissante qui fait que les cadrans et les applications en plein écran ne font qu’un avec la courbure du boîtier. Avec une épaisseur de 1,7 mm, les bords plus fins de l’Apple Watch Series 7 maximisent la zone d’affichage qui est désormais plus grande que le modèle précédent. La batterie offre toujours une autonomie de 18 heures, à laquelle s’ajoute désormais une vitesse de charge 33% plus élevée.

Disponible en 41 mm et 45 mm, l’Apple Watch Series 7 est encore plus robuste, avec un verre avant résistant aux chocs. De plus, c’est la première Apple Watch à avoir une résistance à la poussière de niveau IP6X, et elle maintient toujours une résistance à l’eau de 50 mètres (WR50).

L’Apple Watch Series 7 présente cinq nouvelles finitions de boîtier en aluminium : minuit, galaxie, vert, un nouveau bleu et (PRODUCT) RED. De plus, une nouvelle gamme de couleurs et de styles pour les bracelets est également disponible. Les modèles en acier inoxydable sont disponibles en argent, graphite et or, en plus de l’Watch Edition en titane naturel et noir spatial.

Sur Amazon, les délais de livraison sont légèrement meilleurs pour certains modèles :

› Amazon (tous les modèles)