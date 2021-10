Prêt à sauter à nouveau les collines à la recherche du record absolu ? Bonne nouvelle, Tiny Wings+ est maintenant disponible sur Apple Arcade.

Tiny Wings est l’un des jeux casual les plus appréciés. Le but est d’appuyer sur l’écran pour aider un oiseau à voler, prenant de l’élan depuis les collines que vous trouverez en chemin. Au début, le jeu peut sembler facile, mais au fur et à mesure que vous progressez, vous constaterez qu’il sera de plus en plus essentiel d’appuyer sur l’écran rapidement et au bon moment, même pour gagner des bonus et des combos, avant que la nuit ne tombe. Le monde change chaque jour, avec des graphismes procéduraux qui renouvellent l’apparence de « Tiny Wings » à chaque fois que vous jouez.

Tiny Wings a été nommé Jeu iPhone de l’année en Europe et dans de nombreux autres pays par l’App Store Rewind 2011 et est l’un de ces titres classiques à succès qui peuvent être joués pendant une pause, car tout ce dont vous avez besoin pour avancer est une simple pression sur l’écran. Dans la version iPad, il existe également la version multijoueur en écran partagé.

Vous pouvez prendre le contrôle de la mère oiseau ou de l’un de ses quatre bébés, en améliorant votre nid au fur et à mesure que vous remplissez divers objectifs. Dans cette version, il y a également 30 niveaux créés à la main dans le nouveau mode « Flight School ».

Tiny Wings+ est disponible pour tous les abonnés Arcade.