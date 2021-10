TSMC, le fournisseur exclusif des processeurs utilisés par Apple pour l’iPhone, l’iPad et le Mac M1, a annoncé son intention de construire une nouvelle usine au Japon.

Comme le rapporte Nikkei Asia, TSMC a annoncé son intention de construire sa première usine de puces au Japon pour répondre à l’appel de Tokyo à renforcer la chaîne d’approvisionnement locale en semi-conducteurs et faire face à une crise mondiale sans précédent pour ces composants. Le PDG de la société a déclaré que la société avait déjà reçu l’approbation de ses clients les plus importants (probablement aussi Apple) et du gouvernement japonais, de sorte que les travaux pourraient commencer dès les prochains mois.

Rappelons que TSMC produit toutes les puces A15 Bionic utilisées par Apple sur la gamme iPhone 13.

