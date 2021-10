Le PDG d’Apple, Tim Cook, a rencontré des développeurs et une communauté LGBTQ+ dans l’Utah pour partager la position d’Apple sur ces questions importantes.

Lors de son voyage dans l’Utah, Tim Cook a visité un centre de ressources mis en place par la communauté LGBTQ+ locale, a rendu visite à certains développeurs et a passé quelques heures avec les employés de l’Apple Store City Creek Center. Au cours de son voyage, Cook a annoncé son soutien au projet Encircle pour soutenir la communauté LGBTQ+ avec le gouverneur de l’Utah Spencer J. Cox et les propriétaires de l’Utah Jazz Ryan Smith et Dwyane Wade. Tim Cook a fait un don de 4 millions de dollars au projet Encircle.

Plus tard dans la journée, Tim Cook a ensuite visité l’Apple Store City Creek Center, où il a passé quelques heures avec les employés et les clients. Enfin, le PDG d’Apple a rendu visite à des entreprises basées dans l’Utah qui développent des applications dédiées à l’éducation et à la santé.