Apple a officiellement dévoilé la nouvelle série comique « Shrinking« , révélant des détails intéressants concernant le casting et l’intrigue.

Jason Segel sera la vedette de la série TV+, participant également à la production aux côtés de Bill Lawrence et Brett Goldstein, respectivement co-créateur et scénariste de Ted Lasso. La nouvelle série se composera de 10 épisodes et verra Segel assumer le rôle d’un thérapeute qui commencera à être honnête avec ses patients, révélant ce qu’il pense vraiment d’eux au mépris de toute forme d’éthique professionnelle. Pour le moment, aucun autre détail n’est connu mais l’intrigue promet certainement de bons éclats de rire, en espérant une production inspirée capable de ne pas perdre la comparaison avec la série primée Ted Lasso.

Ted Lasso a reçu plusieurs prix et s’est sans aucun doute avéré être l’une des séries Apple les plus réussies. Il ne nous reste plus qu’à attendre patiemment que cette série arrive sur Apple TV+. Comme toujours, nous vous rappelons que pour accéder au service, un abonnement mensuel de 4,99 € est requis.