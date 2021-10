Le nouveau trailer de « The Shrink Next Door » est disponible, la série comique qui arrivera bientôt sur Apple TV+.

Basé sur le podcast du même nom de Wondery et Bloomberg Media, « The Shrink Next Door » est une comédie noire inspirée d’événements réels entourant la relation bizarre entre le psychiatre Dr Isaac « Ike » Herschkopf, joué par Paul Rudd, et son le patient Martin « Marty » Markowitz, joué par Will Ferrell.

Au cours de leur relation, le charmant Ike entre lentement dans la vie de Marty, emménageant même dans sa maison des Hamptons et le persuadant de le nommer président de l’entreprise familiale. La série explore comment une dynamique médecin-patient apparemment normale peut être transformée en une relation d’exploitation composée de manipulation, d’autonomisation et de dysfonctionnement.

Les trois premiers épisodes de la série seront lancés sur TV+ le 12 novembre, tandis que les épisodes suivants seront publiés chaque semaine chaque vendredi.