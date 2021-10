Apple a ajouté le fabricant d’écrans BOE à sa liste des principaux fournisseurs de panneaux OLED pour iPhone 13.

Le fabricant basé à Pékin BOE a commencé à expédier un petit nombre d’écrans OLED pour l’iPhone 13 de 6,1 pouces fin septembre et devrait bientôt augmenter ses expéditions, en attendant le processus de vérification final par Apple, selon Nikkei Asia.

Le test final portera sur la durée des écrans et s’achèvera fin octobre. Il ne devrait y avoir aucun problème de qualité, à tel point que des sources indique qu’Apple est prête à commander un grand nombre de dalles OLED à BOE. Entre autres, les deux sociétés ont déjà collaboré pour la fourniture des dalles de l’iPhone 12, même si dans ce cas BOE n’a pas pu respecter certains paramètres d’Apple, notamment en termes de quantité, et pour la fourniture des dalles LED utilisées sur l’iPad et les écrans OLED montés sur les iPhone reconditionnés.

Une fois les tests finaux réussis, BOE deviendra le troisième plus grand fabricant de panneaux OLED pour iPhone 13 aux côtés de Samsung et LG Display. Les parts initiales devraient être d’environ 20% du total des panneaux iPhone 13 de 6,1 pouces, mais d’ici la mi-2022, ce chiffre pourrait atteindre 40%.

Les écrans OLED pour iPhone 13‌ seront fabriqués dans le complexe Mian Yang de BOE dans la province du Sichuan, où des dalles OLED sont déjà produites pour Huawei, Honor, Xiaomi et Vivo.