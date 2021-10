L’Apple Watch Series 8 pourrait se décliner en trois tailles différentes, afin de couvrir les besoins d’un plus grand nombre d’utilisateurs.

Selon l’analyste Ross Young, Apple envisage de sortir la prochaine Apple Watch prévue pour l’automne 2022 dans trois tailles de boîtier différentes. L’analyste n’a pas fourni de détails sur ce que pourraient être ces versions, mais il est probable qu’Apple veuille lancer un modèle plus grand que les deux 41 et 45 mm actuellement disponibles.

Entre autres innovations, l’Apple Watch Series 8 devrait proposer un boîtier plus résistant destiné aux sportifs ou à ceux qui utilisent la montre dans des conditions plus extrêmes, et de nouveaux capteurs comme celui pour mesurer la température corporelle et la glycémie.