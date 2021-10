Apple travaillerait sur une nouvelle Apple TV avec un design repensé par rapport aux modèles actuels. L’entreprise pense également à une console portable.

Selon iDropNews, la nouvelle Apple TV sera plus petite et plus plate, avec le dessus du boîtier en plexiglas pour un effet « verre » élégant et minimal. Le modèle actuel semble désormais obsolète et trop encombrant pour la technologie qu’il propose, c’est pourquoi Apple envisage un changement radical pour la prochaine génération d’Apple TV.

La source affirme que le nouveau design sera inspiré de la première génération d’Apple TV, mais avec des dimensions beaucoup plus petites, un dessus en plexiglas et des bords encore plus carrés dans le style de l’iPad Pro.

De plus, iDropNews ajoute qu’Apple travaille également sur une console portable de style Nintendo Switch, alimentant certaines rumeurs qui ont suivi en 2020. La console vous permettrait de jouer à tous les titres Apple Arcade avec joypad intégré et un écran plus grand que les iPhone, afin d’offrir un meilleur expérience pour tous les amateurs de jeux vidéo. On parle de performances record et de la possibilité de connecter également la console au téléviseur, tout comme la solution de Nintendo.