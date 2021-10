Canalys a publié les données du marché mondial des PC au troisième trimestre 2021, en plus de nouvelles concernant la production d’iPhone.

Selon les dernières données, le marché mondial des PC a progressé de 5% au cours du troisième trimestre 2021, pour atteindre un total de 84,1 millions d’expéditions, après cinq trimestres de croissance à deux chiffres. Ce ralentissement de la croissance des ventes d’un trimestre à l’autre s’explique par le ralentissement de la production dû à la pénurie de semi-conducteurs et de processeurs, qui devrait durer jusqu’au premier semestre 2022.

« La perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale et du réseau logistique reste le principal inhibiteur de la croissance accrue du marché des PC. Plus d’un an après le début de la pandémie, la production continue d’être entravée par les blocages et autres restrictions liées au COVID-19, notamment en Asie.

Tout cela a été aggravé par un ralentissement massif des transports mondiaux avec des prix de fret et des retards qui montent en flèche, alors qu’un certain nombre d’industries sont en concurrence pour répondre à une demande toujours croissante. La pénurie d’approvisionnement en PC devrait durer jusqu’en 2022, la saison des fêtes de cette année devant voir une partie importante des commandes non exécutées. Les fournisseurs qui pourront gérer cette période en diversifiant la production et la distribution seront équipés pour traverser la tempête. »

Quant à Apple, Canalys estime que la société a livré 7,82 millions de Mac au cours du trimestre, une augmentation de 14,4% d’une année sur l’autre, principalement due aux iMac. La situation d’Apple devrait encore s’améliorer dans les semaines à venir, avec la sortie de la nouvelle gamme de MacBook Pro 14 et 16 pouces.

Au total, Apple se classe au quatrième rang des plus grands fabricants de PC avec 9,3% du marché, derrière Lenovo, HP et Dell.

Quant aux iPhone, Foxconn a embauché 100 000 travailleurs pour répondre à la demande d’iPhone 13 dans le monde. Ainsi, Apple devrait pouvoir expédier les nouveaux iPhone commandés à partir de fin octobre dans un délai plus court. Actuellement, Foxconn parvient à assembler environ 100 000 iPhone 13 par jour.