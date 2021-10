Google a commencé à déployer sa nouvelle télécommande Android TV dans l’application Google TV le mois dernier. Désormais, la société souhaite apporter la même fonctionnalité à l’application Google Home sur Android et iOS.

Dans un message communautaire, Google a confirmé son intention d’ajouter une télécommande pour les appareils Google TV et Android TV à l’application Home. Cette nouveauté sera très importante pour les utilisateurs d’iOS, car elle offrira ainsi aux propriétaires d’iPhone/iPad la possibilité de contrôler facilement des appareils tels que le Chromecast avec Google TV, le Nvidia Shield et les téléviseurs Sony et TCL.

Malheureusement, Google n’a révélé aucune date de sortie de cette nouveauté sur Android ou iOS, mais ce n’est peut-être pas loin. Des traces de sa présence ont déjà été trouvées au sein de l’application Google Home pour Android. Google a également confirmé que la télécommande de l’application Home n’agirait pas seulement comme un raccourci pour ouvrir la même fonction présente dans l’application Google TV. C’est une excellente nouvelle pour ceux qui se trouvent dans les pays où l’application Google TV n’est pas prise en charge.