Un ingénieur s’est attelé à modifier un iPhone X en vue d’y intégrer un port USB-C en lieu et place du port Lightning.

Depuis que l’iPad mini propose également une connectivité USB-C, de plus en plus d’utilisateurs demandent une transition de ce type sur l’iPhone également. Pour y parvenir avant même Apple, il a fallu cinq mois à un ingénieur pour remplacer le port Lightning et monter un port USB-C sur l’iPhone X.

Dans la vidéo montrant ce premier iPhone fonctionnel avec un port USB-C, Kenny Pillonel déclare que l’iPhone est alimenté par le connecteur et permet également le transfert de données via un câble USB-C. L’ingénieur a ajouté qu’il devait décoder le connecteur C94 d’Apple afin de construire un PCB avec un port USB-C intégré. Après avoir défini tous les schémas, le vrai défi était de tout réduire et de l’installer dans un iPhone.

C’est évidemment un travail qui nécessite à la fois des connaissances en ingénierie logicielle et matérielle, donc très peu seront capables de reproduire ce travail. Pillonel a une formation en électronique et a étudié pour un master en robotique à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Suisse, il possède donc toutes les connaissances nécessaires pour effectuer des travaux de ce type. De plus, il faut rappeler que cette procédure invalide totalement la garantie Apple.

Pendant ce temps, l’Union européenne fait pression pour forcer tous les fabricants d’appareils électroniques à utiliser l’USB-C comme port standard. Qu’est-ce que vous en pensez ?