Apparemment, la réforme antitrust de l’Union européenne contre les géants américains de la tech risque d’échouer avant même de commencer.

L’Union européenne travaille depuis plusieurs années sur son projet de réglementer des entreprises comme Apple et Google au niveau antitrust, parvenant à un premier et large consensus en 2020 qui comprenait également de fortes limitations des pouvoirs d’Apple concernant l’App Store et l’acquisition de nouvelles entreprises. D’autres règles concernaient Amazon, Facebook et Google pour assurer une « concurrence loyale ».

Cependant, le Financial Times rapporte que l’accord-cadre semble maintenant être presque totalement caduc, avec des discussions de gauche et de droite sur l’étendue des mesures antitrust nécessaires. En effet, il y a ceux qui pensent que les nouvelles règles n’entreront en vigueur que dans trois ans, lorsque Margrethe Vestager, responsable de la concurrence européenne et de la politique numérique, quittera son poste.

Les partisans de la réforme craignent également qu’une intervention décidée trop tard ne soit pas du tout efficace, également parce que les entreprises Big Tech auront plus de temps pour conquérir des secteurs clés de l’économie.

Le projet de loi qui pourrait éventuellement avoir un impact sur Apple est le Digital Markets Act (DMA), qui vise à limiter les pouvoirs des soi-disant gardiens qui exploitent des plateformes en ligne dominantes telles que l’App Store. Apple affirme ne pas avoir de position dominante sur ce marché, car iOS a une part inférieure à Android et les utilisateurs peuvent choisir la plate-forme à utiliser. Les régulateurs antitrust de l’UE, d’autre part, estiment que le marché pertinent est celui des applications iOS, où Apple détient un monopole à 100% sur les ventes et la distribution. Les géants de la technologie peuvent également être tenus de fournir la preuve que les acquisitions proposées ne sont pas anticoncurrentielles.

Le principal désaccord au sein de l’Union européenne concerne les types d’entreprises à inclure, étant donné que ce sont ceux qui veulent mettre en œuvre ces règles uniquement pour les grandes entreprises et ceux qui, d’autre part, souhaitent également inclure les petites entreprises. Mais il existe également des désaccords sur d’autres questions, telles que la question de savoir si les entreprises technologiques devraient être autorisées à partager des données entre divers services (tels que Google et YouTube) et quelle latitude les membres individuels de l’UE devraient avoir pour promulguer des lois spécifiques à chaque pays.