Apple a sorti il ​​y a quelques jours la nouvelle version d’iOS 15.0.1 pour corriger les bugs trouvés lors de la sortie de la mise à jour majeure. Comme toujours, l’arrêt officiel des signatures iOS 15 arrive également après quelques jours.

Ce blocage signifie qu’il ne sera plus possible d’installer cette version via Mac ou PC et en cas de récupération, il sera obligatoire d’installer la dernière version d’iOS actuellement disponible, ce qui introduit plusieurs corrections de bugs et améliorations du système d’exploitation. Nous vous suggérons donc d’installer la mise à jour la plus récente, afin de profiter des meilleures performances possibles en plus des différents correctifs de sécurité.