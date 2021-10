Pensez-vous que vous pouvez devenir le meilleur manager de football au monde ? Vous avez maintenant la possibilité de vous tester enfin. Le nouveau Soccer Manager 2022 est officiellement disponible sur l’App Store.

Dans ce nouveau titre de manager, vous devrez créer votre propre équipe de football en choisissant parmi plus de 25 000 joueurs officiels licenciés FIFPRO. Vous pouvez ainsi concourir pour devenir le meilleur entraîneur en choisissant parmi plus de 900 équipes de 35 pays. En tant que manager, vous superviserez tous les aspects du club, de la planification des sessions de formation au développement des structures d’entreprise. Vous vous occuperez également des transferts, de l’attribution des numéros d’équipe et de la décision tactique.

Vous pouvez décider comment développer et améliorer votre stade, ainsi que tous les aspects qui tournent autour de votre équipe de football. Toutes les décisions que vous prendrez en tant que manager auront également un impact direct sur la vie quotidienne de l’entreprise. Bref, l’expérience promet d’impliquer le joueur et de lui faire sentir qu’il fait pleinement partie de son équipe.

Soccer Manager 2022 est disponible pour iPhone, iPad et iPod Touch avec iOS 13 et versions ultérieures. Le titre est gratuit et vous pouvez donc choisir d’investir de l’argent réel pour accélérer votre progression dans le jeu. Serez-vous capable de devenir le meilleur entraîneur du monde ?

Soccer Manager 2022 – GRATUIT